Kühleres Wetter Es wird jetzt wirklich kühler

Von Armin Friedl 23. August 2018 - 14:24 Uhr

Gewitterfronten über dem Stuttgarter Kessel sind jetzt wieder möglich Foto: dpa

Die heißen Tage sind vorbei: Am Freitag zieht eine Kaltfront über Stuttgart hinweg. Gewitterfronten über dem Stuttgarter Kessel sind jetzt wieder möglich.

Stuttgart - Sind die super heißen Tage nun vorbei? Beginnt der Herbst? – Mit solchen Aussagen tun sich Wetterfrösche erwartungsgemäß immer schwer. Eines wissen sie aber sicher: Es wird jetzt kälter. Und es wird regnerischer. Und zwar schon gestern. Und an diesem Freitag geht es weiter. Offiziell heißt das dann so: „Im Laufe dieses Freitags vollzieht sich ein Luftmassenwechsel. Gestern am Donnerstag gab es in der warmen Luft noch Schauer und Gewitter, die lokal aufgetreten sind, da bestand teilweise auch Unwettergefahr. Wenn an diesem Freitag die Kaltfront über Baden-Württemberg hinwegzieht, kommt es wieder gelegentlich zu Regen, danach kommt die deutlich frischere Luft vom Nordatlantik zu uns“, so ein Experte von der Regionalzentrale Stuttgart vom Deutschen Wetterdienst.

Es werden keine 20 Grad mehr erreicht

Auf konkrete Uhrzeiten will sich aber niemand festlegen: „Wenn an diesem Freitag der Himmel aufreißt, dann ist auch die kühlere Luft bei uns angekommen. So viel gibt es dann aber doch noch zur Präzision: „In Stuttgart wird der Regen wahrscheinlich heute gegen Mittag in Richtung Südosten abziehen. Die Temperaturen sind dann deutlich und spürbar niedriger als in den vergangenen Tagen. Das wird sich vor allem am Samstag und Sonntag bemerkbar machen. Da werden keine 20 Grad mehr erreicht.“ Am längsten wird sich der Niederschlag wohl in Oberschwaben, also im Südosten halten. Spätestens am Abend soll dieser aber dann auch in Richtung Alpen abgezogen sein.

Den Luftmassenwechsel wird jeder spüren

Auf einen flächendeckenden Regen will Alexander Halbig uns aber noch nicht einstimmen, derartiges erwarten die Meteorologen erst im Winter. Dafür erwartet er in der Nacht zum Freitag bereits einstellige Temperaturwerte. Halbig: „Am Samstag erwarten wir in Stuttgart zwischen 13 und 19 Grad“. Und der Blick in die nächste Woche vom Schnarrenberg herab: „Am Montag gibt es wieder einen Luftmassenwechsel, dann kommt wieder etwas wärmere Luft, die Temperaturen steigen leicht. Das werden wieder 20 Grad sein und im Rheintal 24 Grad. Am Dienstag wird es in Stuttgart wieder 26 Grad geben und am Rhein 27 Grad“, so Halbig, „aber richtig sommerlich wird es nicht mehr, es bleibt relativ bewölkt mit Quellwolken.“ Am Samstag in einer Woche muss dann wieder mit Regen gerechnet werden.