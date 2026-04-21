Thailand kämpft mit einem Hitzeindex von bis zu 52 Grad. Mehr als 300 «Cooling Centers» in Bangkok bieten Einwohnern jetzt Schutz – besonders in Stadtteilen ohne Klimaanlagen.
Bangkok - Seit fast drei Wochen ächzen weite Teile Thailands unter extremer Hitze mit gefährlichen gefühlten Temperaturen von teilweise mehr als 50 Grad. Besonders schlimm betroffen ist die Hauptstadt Bangkok. Als Reaktion hat die Stadtverwaltung mehr als 300 kostenlose Kühl-Zentren ("Cooling Centers") eingerichtet, die Schutz vor der Belastung bieten sollen. Denn der Aufenthalt im Freien wird zunehmend unerträglich.