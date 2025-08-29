„Die Küchenschlacht“ wechselt ins Abendprogramm: Mit „Die Küchenschlacht XXL“ zeigt das ZDF erstmals ein großes Primetime-Event der beliebten Kochshow. Hobbyköche treten dabei gegen Spitzenköche wie Cornelia Poletto und Johann Lafer an.
Nach mehr als 17 Jahren am Nachmittag wagt das ZDF den Schritt in die große TV-Bühne: Am Mittwoch, 3. September 2025, läuft erstmals eine XXL-Ausgabe der beliebten Kochshow „Die Küchenschlacht“ zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Unter dem Titel „Die Küchenschlacht XXL“ wird das Format als Primetime-Event präsentiert und ist zeitgleich auch in der ZDF-Mediathek und in der App abrufbar.