Rezepte der Küchenschlacht von heute als Download: 15.09.

Hier finden Sie alle Rezepte aus der heutigen Folge der "Küchenschlacht" im ZDF zusammengefasst. Außerdem gibt es ein PDF zum Download.

Die Rezepte stammen aus der aktuellen Folge der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“, die von Montag bis Freitag um 14:15 Uhr im ZDF läuft. Wer die Sendung verpasst, findet sie jederzeit in der ZDF-Mediathek. Damit Sie die Gerichte schnell nachkochen können, haben wir alle Rezepte des heutigen Tages übersichtlich zusammengefasst – die vollständigen Anleitungen stehen im PDF zum Download.

Gedämpfte Sesam-Hähnchenbrust mit Kräuter-Füllung, Sojasud, Kokosreis und Gemüse (Patrick Weller) Zarte Hähnchenbrust im Sesammantel mit aromatischer Kräuter-Butter-Füllung, serviert mit cremigem Kokosreis, frischem Gemüse und einer leichten Sojasauce.

Erbsen-Minz-Risotto mit gebratenen Garnelen (Vanessa Wilcke)

Cremiges Risotto mit frischen Erbsen, Minze und Parmesan, abgerundet durch gebratene Garnelen und ein Hauch Minzgelee für besondere Frische.

Garnelen-Hähnchen-Frühlingsrollen mit Kokos-Hoisin-Sauce und selbstgemachten Reisnudeln (Minh Lam)

Knusprige Frühlingsrollen mit einer herzhaften Garnelen-Hähnchen-Füllung, dazu hausgemachte Reisnudeln, frischer Rucola-Mangold-Salat und ein Koriander-Minz-Öl.

Rinderfilet mit Portwein-Jus, frittierten Pilzpralinen, Pfifferlingen und Fingermöhren (Verena Thimm)

Ein edles Hauptgericht: saftiges Rinderfilet mit aromatischem Portwein-Jus, dazu kreative Pilzpralinen, gebratene Pfifferlinge und süßliche Fingermöhren.

Wo und wann läuft die Küchenschlacht?

Die Küchenschlacht läuft von Montag bis Freitag im ZDF. Die Ausstrahlung beginnt in der Regel um 14:15 Uhr und dauert 45 Minuten. Wer die Sendung verpasst, kann sie jederzeit in der ZDF-Mediathek online abrufen. Dort stehen auch vergangene Folgen zum Streamen bereit – inklusive aller Rezepte.