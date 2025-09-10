Rezepte der Küchenschlacht von heute als Download: 10.09.

Hier finden Sie alle Rezepte aus der heutigen Folge der "Küchenschlacht" im ZDF zusammengefasst. Außerdem gibt es ein PDF zum Download.

Die Rezepte stammen aus der aktuellen Folge der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“, die von Montag bis Freitag um 14:15 Uhr im ZDF läuft. Wer die Sendung verpasst, findet sie jederzeit in der ZDF-Mediathek. Damit Sie die Gerichte schnell nachkochen können, haben wir alle Rezepte des heutigen Tages übersichtlich zusammengefasst – die vollständigen Anleitungen stehen im PDF zum Download.

Grüne Shakshuka mit Joghurt-Dip und Pfannenbrot (Heike Graue) Ein würziges Pfannengericht mit Spinat, Zucchini und Lauch, das im Ofen mit Eiern und Feta gebacken wird. Dazu gibt es frisch gebackenes Pfannenbrot und einen cremigen Joghurt-Dip.

Pfannkuchen mit Blumenkohl-Räuchertofu-Füllung und Zitronen-Basilikum-Pesto (Clara Waidmann)

Herzhaft gefüllte Pfannkuchen mit Blumenkohl und Tofu, serviert auf Blumenkohlcreme und -schaum, begleitet von geschmorten Cherrytomaten und frischem Zitronen-Basilikum-Pesto.

Spinatknödel mit Ziegenkäsecreme, Thymian-Butter und honigglasierten Tomaten (Christoph Auer)

Klassische Spinatknödel, gefüllt mit Butterkäse und serviert mit einer cremigen Ziegenkäsecreme. Dazu aromatische Thymian-Butter, glasierte Tomaten und knusprig frittierter Spinat.

Auberginen- und Zucchini-Röllchen mit Feta-Walnuss-Füllung und Polenta-Schnitten (Melanie Seeber)

Mediterrane Röllchen mit einer herzhaften Feta-Walnuss-Füllung, kombiniert mit knusprig gebratenen Polenta-Schnitten und einer erfrischenden Joghurt-Minz-Sauce.

Wo und wann läuft die Küchenschlacht?

Die Küchenschlacht läuft von Montag bis Freitag im ZDF. Die Ausstrahlung beginnt in der Regel um 14:15 Uhr und dauert 45 Minuten. Wer die Sendung verpasst, kann sie jederzeit in der ZDF-Mediathek online abrufen. Dort stehen auch vergangene Folgen zum Streamen bereit – inklusive aller Rezepte.