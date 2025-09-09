Rezepte der Küchenschlacht von heute als Download: 09.09.

Hier finden Sie alle Rezepte aus der heutigen Folge der "Küchenschlacht" im ZDF zusammengefasst. Außerdem gibt es ein PDF zum Download.

Die Rezepte stammen aus der aktuellen Folge der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“, die von Montag bis Freitag um 14:15 Uhr im ZDF läuft. Wer die Sendung verpasst, findet sie jederzeit in der ZDF-Mediathek. Damit Sie die Gerichte schnell nachkochen können, haben wir alle Rezepte des heutigen Tages übersichtlich zusammengefasst – die vollständigen Anleitungen stehen im PDF zum Download.

Linsen-Tomaten-Suppe mit Brot-Chips (Heike Graue) Cremige Suppe aus roten Linsen, Tomaten, Kokosmilch und Ingwer, serviert mit knusprigen Brotchips. Würzig, frisch und ideal als Vorspeise.

Couscous-Salat mit gerösteten Pinienkernen und Rispentomaten mit Cashewcreme-Füllung (Clara Waidmann)

Orientalisch angehauchter Salat mit Minze, Datteln und Ras el-Hanout, dazu gefüllte Rispentomaten mit Cashewcreme und gerösteten Pinienkernen.

Schlutzkrapfen mit Zucchini-Füllung, Salbeibutter und Parmesansauce (Christoph Auer)

Hausgemachte Teigtaschen mit Zucchini, verfeinert mit Salbeibutter und einer leichten Parmesansauce. Ein klassisch-tirolerisches Gericht neu interpretiert.

Kartoffel-Meerrettich-Suppe mit Rote-Bete-Würfeln und Pfannkuchen-Canapé mit geräucherter Forelle (Melanie Seeber)

Herzhaft und raffiniert: cremige Suppe mit Meerrettich, dazu Rote-Bete-Würfel mit Frischkäse und kleine Pfannkuchenhäppchen mit Forellencreme.

Zweierlei Tatar "Surf & Turf Style" mit Sesamcreme, Gurken-Rettich-Julienne und Brot-Chip (Dominik Schaub)

Kombination aus Rinder- und Garnelentatar, dazu eine Sesamcreme, frische Gurken-Rettich-Julienne und knuspriger Brotchip. Modern und kreativ angerichtet.

Wo und wann läuft die Küchenschlacht?

Die Küchenschlacht läuft von Montag bis Freitag im ZDF. Die Ausstrahlung beginnt in der Regel um 14:15 Uhr und dauert 45 Minuten. Wer die Sendung verpasst, kann sie jederzeit in der ZDF-Mediathek online abrufen. Dort stehen auch vergangene Folgen zum Streamen bereit – inklusive aller Rezepte.