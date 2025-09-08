Rezepte der Küchenschlacht von heute als Download: 08.09.

Hier finden Sie alle Rezepte aus der heutigen Folge der "Küchenschlacht" im ZDF zusammengefasst. Außerdem gibt es ein PDF zum Download.

Die Rezepte stammen aus der aktuellen Folge vom 08. September 2025 der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“, die von Montag bis Freitag um 14:15 Uhr im ZDF läuft. Wer die Sendung verpasst, findet sie jederzeit in der ZDF-Mediathek. Damit Sie die Gerichte schnell nachkochen können, haben wir alle Rezepte des heutigen Tages übersichtlich zusammengefasst – die vollständigen Anleitungen stehen im PDF zum Download.

Orientalische Frikadellen mit Ofen-Reis, Granatapfel-Oliven-Salsa und Gurken-Raita (Heike Graue) Würziges Hackfleisch mit orientalischen Gewürzen, dazu im Ofen gegarter Basmati-Reis, eine fruchtig-herzhafte Salsa und eine erfrischende Gurken-Raita.

„Rheinische Ravioli“ mit karamellisierten Apfelspalten und Weißweinsauce (Dietrich Strümpfel)

Gefüllte Ravioli mit Blutwurst, Zwiebeln und Äpfeln, dazu eine cremige Weißweinsauce mit Senf und Zitronenthymian. Abgerundet wird das Gericht durch karamellisierte Apfelspalten.

Tofu mit Erdnussmus im Zucchinimantel und Zucchini-Mango-Salat (Clara Waidmann)

Eine vegetarische Variante: marinierter Tofu im Zucchinimantel trifft auf einen frischen Zucchini-Mango-Salat mit leichter Säure und Süße.

Tiroler Kasmuas 2.0 mit Bachforelle, glasiertem Fenchel, Heu-Schaum und Almkäse-Crunch (Christoph Auer)

Tradition modern interpretiert: cremige Polenta mit Käse, dazu knusprige Bachforelle, glasierter Fenchel und ein Heu-Schaum mit feinem Aroma.

Gegrillte Calamari mit Grillgemüse, Petersilien-Zitronen-Öl und frittierten Kapern (Melanie Seeber)

Mediterran und leicht: gegrillte Calamari auf buntem Gemüse, verfeinert mit Zitronen-Petersilien-Öl und knusprigen Kapern.

„Suuri Läberli“: Saure Leber mit Zwiebeln, Rösti und Apfel-Kohlrabi-Salat (Dominik Schaub)

Eine Hommage an die Schweizer Küche: Kalbsleber in Biersauce mit Zwiebeln, dazu Rösti und ein knackig-frischer Salat.

Wo und wann läuft die Küchenschlacht?

Die Küchenschlacht läuft von Montag bis Freitag im ZDF. Die Ausstrahlung beginnt in der Regel um 14:15 Uhr und dauert 45 Minuten. Wer die Sendung verpasst, kann sie jederzeit in der ZDF-Mediathek online abrufen. Dort stehen auch vergangene Folgen zum Streamen bereit – inklusive aller Rezepte.