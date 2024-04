1 In Stuttgart-Uhlbach hat ein Küchenbrand die Feuerwehr auf den Plan gerufen (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Aus einer stark verqualmten Wohnung haben Feuerwehrleute am Sonntagabend eine Person gerettet. Insgesamt wurden bei dem Einsatz drei Menschen in eine Klinik eingeliefert.











Link kopiert



Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Uhlbach hat die Feuerwehr am Sonntagabend eine Person aus einer stark verqualmten Wohnung gerettet. Insgesamt kamen drei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in eine Klinik, wie die Feuerwehr mitteilte.