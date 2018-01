Küchenbrand in Stuttgart-Bad Cannstatt Nachbar rettet 91-Jährige vor Flammen

Von red/dpa 28. Januar 2018 - 17:23 Uhr

Der Feuermelder in der Wohnung der alten Dame hatte Alarm geschlagen und die Feuerwehr ausrücken lassen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Dem Einsatz eines Nachbarn hat eine 91-Jährige in Bad Cannstatt wohl ihr Leben zu verdanken. Er holte die alte Dame aus ihrer Wohnung, in der in der Küche ein Brand ausgebrochen war.

Stuttgart - Eine 91-jährige Frau ist bei einem Brand in der Küche einer Dachgeschosswohnung in Stuttgart-Bad Cannstatt schwer verletzt worden. Ein Nachbar habe die Frau am Sonntag aus der Wohnung in der Straße Im Geiger gerettet, nachdem der Feuermelder den Alarm ausgelöst hatte, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten.

Die Rentnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Der Nachbar wurde vor Ort von den Rettungskräften behandelt und konnte zu Hause bleiben. Wieso das Feuer in der Küche ausgebrochen ist, war zunächst unklar.