Küchenbrand in Schwaikheim: Bratpfanne mit Öl fängt Feuer – 120000 Euro Schaden

1 Eine vergessene Pfanne mit Öl fängt Feuer. Foto: imago

Die 78-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses vergisst beim Verlassen der Wohnung eine Bratpfanne mit Öl auf dem Herd – mit schwerwiegenden Folgen.











In der Aispachstraße in Schwaikheim ist es am Freitagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Küchenbrand gekommen. Die 78-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte beim Verlassen der Wohnung eine Bratpfanne mit Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Die Pfanne fing Feuer und die Flammen sprangen auf die Dunstabzugshaube und die Abluftleitung über.