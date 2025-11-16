Küchenbrand in Schwaikheim: Bratpfanne mit Öl fängt Feuer – 120000 Euro Schaden
Eine vergessene Pfanne mit Öl fängt Feuer. Foto: imago

Die 78-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses vergisst beim Verlassen der Wohnung eine Bratpfanne mit Öl auf dem Herd – mit schwerwiegenden Folgen.

In der Aispachstraße in Schwaikheim ist es am Freitagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Küchenbrand gekommen. Die 78-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte beim Verlassen der Wohnung eine Bratpfanne mit Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Die Pfanne fing Feuer und die Flammen sprangen auf die Dunstabzugshaube und die Abluftleitung über.

 

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus einer Öffnung der obersten Etage des Mehrfamilienhauses, woraufhin noch die Drehleiter aus Winnenden alarmiert wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Wohnung selbst wurde unbewohnbar.

Die Feuerwehr rückte mit 43 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen, inklusive Drehleiter, in die Aispachstraße aus. Foto: Beytekin

Die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses mussten aber nicht evakuiert werden. Es wurde zum Glück auch niemand verletzt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf circa 120 000 Euro beziffert. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst war mit insgesamt 43 Einsatzkräften und mehreren Einsatzfahrzeugen – inklusive Drehleiter – vor Ort in Schwaikheim.

 