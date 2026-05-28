Steffen Kauderer war ein Vierteljahrhundert lang Oberkübler in Bad Cannstatt beim Kübelesmarkt. Jetzt hört er auf. Auf eines freut sich der 55-Jährige in der Fastnet nun besonders.
Historischer Moment bei der 100 Jahre alten Narrenzunft Kübelesmarkt Bad Cannstatt: Steffen Kauderer ist nicht mehr Oberkübler, sondern Ehrenoberkübler. „Ich habe schon vor vier Jahren gesagt, dass ich aufhören will“, erklärt der 55-jährige Cannstatter. Er kandidiert nicht mehr für den Posten bei der Mitgliederversammlung. Aber er bleibt dem Traditionsverein erhalten.