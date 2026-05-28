Steffen Kauderer war ein Vierteljahrhundert lang Oberkübler in Bad Cannstatt beim Kübelesmarkt. Jetzt hört er auf. Auf eines freut sich der 55-Jährige in der Fastnet nun besonders.

Historischer Moment bei der 100 Jahre alten Narrenzunft Kübelesmarkt Bad Cannstatt: Steffen Kauderer ist nicht mehr Oberkübler, sondern Ehrenoberkübler. „Ich habe schon vor vier Jahren gesagt, dass ich aufhören will“, erklärt der 55-jährige Cannstatter. Er kandidiert nicht mehr für den Posten bei der Mitgliederversammlung. Aber er bleibt dem Traditionsverein erhalten.

Doch was ist der Grund für den Rückzug? „Ich will mehr Zeit in der Fasnet haben, auch mal wo anders hinzugehen“, sagt er. Auch wolle er endlich selbst feiern können. 25 Jahre Oberkübler sei ein guter Zeitpunkt für einen Generationenwechsel gewesen. Es sei schön, das Ehrenamt nun zu übergeben und „ein gut bestelltes Feld“ zu hinterlassen. Nun könne freue er sich, die Fasnetszeit genießen zu können, ohne selbst Verantwortung übernehmen zu müssen, sagt Kauderer.

Sohn Joa Kauderer ist in den Zunftrat gewählt worden

Zuvor war er immer vor Ort, vom Schmotzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch und konnte nie anders wohin fahren. „Ich habe viele Kontakte auch bei Narrentreffen gesammelt und gute Freundschaften“, sagt Kauderer. Und ganz sind die Kauderers aus der Narrenzunft und der Verantwortung nicht weg. Sein Sohn Joa ist jetzt in den Zunftrat gewählt worden. „Er hat vorher schon die Kinderfasnet im Kursaal betreut und moderiert“, erzählt der Vater. Auch andere hätten vorgeschlagen, ob er nicht Zunftrat werden wolle.

Und tatsächlich. Bei der Mitgliederversammlung des 620 Mitglieder starken Vereins, bei der knapp 130 Mitglieder da waren, wurde Joa Kauderer im Neuen Verwaltungsgebäude gewählt. Dort hat nun Steffen Kauderer die Amtskette des Oberküblers an Marcus Zaiß übergeben. Und dort hatte Kauderer sie vor 25 Jahren von seinem Vater Robert erhalten.

Auch ein neuer Oberkübler-Stellvertreter: Florian Baitinger

Stellvertreter Christian List hat gleichfalls nicht mehr kandidiert. Und jetzt ist Florian Baitinger auf ein Jahr zum stellvertretenden Oberkübler gewählt worden. Somit sei ein kompletter Neuanfang geschaffen worden. Seinem Nachfolger wünscht Steffen Kauderer „viel Spaß im Ehrenamt“. Kauderers Höhepunkt war das Europäische Narrentreffen 2009 in Bad Cannstatt, berichtet er.

Rathaussturm: die Kübler, rechts Steffen Kauderer, stürmen das historische Rathaus und holen Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler heraus. Foto: Zophia Ewska

Ob er bei der Fasnet etwas vermissen wird, wenn er nicht mehr Oberkübler ist, vielleicht das Mikrofon? Er hat auch 25 Jahre das Kübelesrennen moderiert. Das weiß er noch nicht, sagt er, aber er sehe es positiv. Die Fasnet aber, sagt er, habe weiter eine Zukunft, auch in Bad Cannstatt und trotz gestiegener Sicherheitsanforderungen. Auch närrischen Nachwuchs gebe es genug. Nur, Verantwortung im Ehrenamt zu übernehmen, das werde schwieriger. Feiern wollten alle. Und das wird Steffen Kauderer dann nach 25 Jahren erstmals unbeschwert können in der närrischen Gemeinschaft, die Kauderer schon 2025 im „Jahr der Kübler“ als „große Familie“ beschrieben hatte.