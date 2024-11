Rebel Wilson (44) feiert mit ihrer Ehepartnerin Ramona Agruma den Geburtstag ihrer Tochter Royce. Nachdem das Paar erst vor wenigen Wochen geheiratet hat, gibt es für die Schauspielerin und ihre Familie erneut eine große Torte - diesmal im Disney-Prinzessinnen-Stil. Denn die kleine Royce ist zwei Jahre alt geworden.

In ihren Storys auf Instagram veröffentlicht Wilson ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrer Partnerin und ihrem Töchterchen zeigt. Während Agruma Royce hochhält, strahlen das Kind und Wilson in Richtung Kamera und Torte, auf der drei Disney-Figuren thronen. Offenbar handelt es sich um Dornröschen, Cinderella und Belle aus "Die Schöne und das Biest". Wohl ebenfalls im Rahmen des Geburtstages gibt es für die Familie zudem eine Karussellfahrt, wie ein weiteres Foto zeigt.

Nur wenige Monate nach Bekanntwerden seiner Liebe gab das Paar im November 2022 die Geburt von Royce Lillian per Leihmutter bekannt. Für Wilson wird es womöglich nicht das einzige Kind bleiben. "Ich liebe sie einfach so sehr. Sie ist so ein kleiner Engel", schwärmte der "Pitch Perfect"-Star im Sommer 2023 im Gespräch mit "E! News". Und Wilson offenbarte: "Ich würde gerne noch ein weiteres Kind haben." Sie wisse aber auch, dass dies Arbeit und Glück erfordere. "Es ist einfach so, dass ich mich frage, ob das möglich ist. Ich müsste eine künstliche Befruchtung machen. Wir werden sehen, wie es läuft."

Wilson und Agruma sind seit September verheiratet. Die australische Schauspielerin bestätigte entsprechende Berichte mit zahlreichen Bildern der beiden auf Instagram. Es gebe rund 12.000 Fotos vom "epischen Hochzeitswochenende" auf Sardinien, sie müsse aber das perfekte Bild finden, um es für ihre Oma einzurahmen, scherzte die 44-Jährige.