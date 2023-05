5 Die Turnerinnen der KSV Hoheneck freuen sich auf ihren ersten Drittliga-Wettkampf in den neuen langbeinigen Anzügen am 22. Mai in eigener Halle. Foto: Georg Hrivatakis

Zum Start der 3. Bundesliga treten die Turnerinnen der KSV Hoheneck in einem besonderen neuen Outfit an – ganz im Stil der deutschen Nationalmannschaft. Zur Premiere hat sich Ex-Bundestrainerin Ulla Koch angekündigt.









Bei den Turn-Europameisterschaften und bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr sorgten die deutschen Athletinnen für viel Aufsehen, als sie nicht mehr in den klassischen Turnanzügen „Stil Badeanzug“ antraten, sondern in Ganzkörperanzügen. Ein Statement gegen die Sexualisierung des Sports und für mehr Wohlbefinden sollte es sein. „Wir machen oft Spagatsprünge oder haben am Barren die Beine weit auseinander. Wenn da der Anzug verrutscht, dann könnte schon einiges zu sehen sein“, begründete Sarah Voss diesen Schritt und fügte hinzu: „Wir hoffen, dass es Nachahmerinnen findet.“ Doch bislang blieben die deutschen Turnerinnen die Ausnahme. Das wird sich spätestens am 22. Mai ändern. Denn dann startet in der Hohenecker Kugelberghalle die 3. Bundesliga Süd in ihren ersten Wettkampf, und die Gastgeberinnen der KSV Hoheneck werden als erste deutsche Vereinsmannschaft in einer der drei Bundesligen mit Ganzkörperanzügen antreten – oder vielleicht doch nicht ganz als erste, aber dazu später mehr.