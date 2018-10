KSK Music Open in Ludwigsburg Michael Patrick Kelly kommt

Von pho 24. Oktober 2018 - 16:41 Uhr

Michael Patrick Kelly – hier bei einem Konzert auf dem Killesberg – kommt 2019 nach Ludwigsburg. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Das Line-up zur KSK Music Open 2019 in Ludwigsburg wächst: Nun hat der Veranstalter angekündigt, dass der Sänger Michael Patrick Kelly in den Schlosshof kommt.

Ludwigsburg - Der Musiker Michael Patrick Kelly tritt bei den KSK Music Open 2019 in Ludwigsburg auf. Das verkündete der Veranstalter Eventstifter am Mittwoch in einer Pressemitteilung. So wird der Sänger und Songschreiber am Donnerstag, 25. Juli 2019, im Schlosshof auftreten.

Kelly startete seine Musiker-Karriere im Kreise der Kelly Family, um später eine Solo-Karriere voranzutreiben. Im Jahr 2004 zog er sich ins Kloster zurück, um erst sechs Jahre später zurückzukehren und wieder Musik zu machen. Heute ist der 40-Jährige Juror bei „The Voice of Germany“ und tourt mit seinem 2017 erschienenen Album „iD“ durch Deutschland.

Nach Herrn Kelly kommen die 90er

Mit Kelly steht der zweite Act der Open-Air-Konzerte im Ludwigsburger Schloss fest. Am Samstag, 27. Juli, heißt es nämlich: „Die 90er sind zurück!“. Es treten dabei auf: 2 Unlimited, Snap!, Fun Factory, Culture Beat und Mr. President. Karten für beide Events gibt es an allen bekannten Vorverkaufs-Stellen und online bei Easy Ticket, Reservix und Eventstifter.