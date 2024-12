KSK Music Open in Ludwigsburg: Handyfreies Konzert mit Rin und Schmyt

Livekonzerte haben einen Reiz: Fans können die Musik ihrer Lieblingskünstler nicht nur hören, sondern dazu tanzen und mitsingen. Sie bekommen eine Show geliefert und lernen ihre Idole kennen. Allerdings steht bei vielen Konzerten mittlerweile nicht das Erleben, sondern das Aufnehmen von Videos im Vordergrund, um die Mitschnitte dann in sozialen Medien zu posten.

Bei den Shows der Hip-Hop Künstler Rin und Schmyt ist das bewusst anders. Sie spielen am 1. August ein handyfreies Konzert im Residenzschloss in Ludwigsburg.

Filmen verboten

Der Fokus auf dem Konzert soll auf der Musik liegen, kündigt der Veranstalter, die Eventstifter in Ludwigsburg, an. Am Eingang werden deshalb die Handykameras der Gäste abgeklebt. Das hätten sich die Künstler gewünscht, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ich merke, dass ihr viel zu oft unter Druck steht, diesen ganzen Social Media Quatsch mitzumachen. Und ich weiß, dass man das als Künstler ab und zu in der Show ansagt. Aber trotzdem möchte man das eigentlich nicht die ganze Zeit haben. Der Gedanke kam mir, als ich auch wieder alte Clips gesehen habe. Kein Mensch hatte da ein Handy in der Crowd“, hatte der Rapper aus Bietigheim im Gespräch mit dem WDR im Oktober erklärt.

„Ich werde keine anderen Auftritte machen“

Bereits im Herbst spielten Rin und Schmyt Konzerte, bei denen Handys verboten waren. Rin, der in Bietigheim-Bissingen aufgewachsen ist, will dieses Konzept 2025 fortsetzen. Drei Konzerte sind geplant. „Ich werde keine anderen Auftritte machen.“. Das Konzert in Ludwigsburg wird somit eine der wenigen Gelegenheiten sein, den Künstler live zu erleben.

Die beiden anderen Konzerte der „No Phones Allowed Open Airs 2025“ möchten Rin und Schmyt in Gelsenkirchen und in Hamburg geben.

Das Konzert in Ludwigsburg ist Teil der KSK Music Open. Die Reihe findet seit 2010 jährlich im Schlosshof des Residenzschlosses statt. Tickets gibt es auf der Internetseite des Veranstalters: ticket.eventstifter.de