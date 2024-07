1 Die Lastwagen passen gerade so durch die Einfahrt in den Schlosshof. Foto: Eventstifter

Die KSK-Music-Open in Ludwigsburg starten am Freitag. Zum Glück hat der Herzog Eberhard Ludwig anno dazumal millimetergenau geplant.











Link kopiert



Gabelstapler, Absperrgitter, Klohäuschen, Lastwagen… Rund um das Ludwigsburger Residenzschloss steht gerade so einiges, was da sonst nicht steht. Grund sind die KSK-Music-Open, die am Freitag mit der Spider Murphy Gang und Status Quo beginnen. Am Samstag stehen dann die Fantastischen Vier auf der Bühne im Schlosshof.