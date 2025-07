Wenn Henning May, Sänger der Band Annenmaykantereit, mit seiner unverkennbaren Stimme singt: „Würdest du heute mit mir ausgehen?“, ist klar, dass sich die Fans das nicht zweimal fragen lassen. Und so war das Konzert für die KSK-Music-Open 2026 ruckzuck ausverkauft.

Wer kein Ticket mehr ergattern konnte, bekommt nun eine zweite Chance. Die Kölner Band spielt also nicht nur am 29. Juli 2026 – sondern auch am 28. Juli ein weiteres Konzert in Ludwigsburg. Der Vorverkauf für das Zusatzkonzert startet am Donnerstag, 17. Juli, um 12 Uhr über die Ticketseite der Veranstalter sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Konzerte sind schnell ausverkauft. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone

Band veröffentlicht überraschend neuen Song

Mit im Gepäck: ihre größten Hits wie „Oft gefragt“, „3 Tage am Meer“ und „Barfuß am Klavier“ – und bestimmt auch ihren neuesten Song „Nur wir beide“, den die Band überraschend im Juni 2025 veröffentlicht hat.

Von der Straßenmusik auf die großen Bühnen

Annenmaykantereit startete als Straßenmusik-Trio in Köln – heute füllen sie große Hallen und haben mit ihren bisherigen fünf Alben Gold- und Platinstatus erreicht. Ihre Videos zu Songs wie „Barfuß am Klavier“, „3 Tage am Meer“ oder „Oft gefragt“ wurden über 1,4 Milliarden Mal auf YouTube geklickt. Sie haben 1,9 Millionen TikTok-Follower und mehr als 1,4 Millionen bei Instagram. Bei Spotify hören ihnen monatlich fünf Millionen Menschen zu.

Das diesjährige KSK-Music-Open findet übrigens vom 25. Juli bis zum 3. August statt. Das Festival im Ehrenhof des Schlosses bietet einen bunten Musikmix mit Highlight-Acts wie Johannes Oerding, RIN & Schmyt und Smashing Pumpkins.