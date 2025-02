Ob sich The Smashing Pumpkins aufgrund der Affinität zu Kürbissen für einen Besuch in Ludwigsburg entschieden haben, kann man nur mutmaßen. Fest steht jedoch, dass die Band aus den USA am 3. August 2025 im Rahmen der KSK Musik Open im Ludwigsburger Schlosshof auf der Bühne stehen wird.

Es wird das erste von drei Konzerten in Deutschland sein. Am 5. August spielen The Smashing Pumpkins in Bonn, am 6. August in Berlin. Im August 2024 veröffentlichten die Alternative-Ikonen ihr 13. Studioalbum „Aghori Mhori Mei“, auf dem sich die Originalmitglieder Billy Corgan, Jimmy Chamberlin und James Iha auf ihren Kanon der frühen 1990er rückbeziehen, als Gitarren, Bass, Schlagzeug und durchbohrende Vocals regierten.

30 Millionen verkaufte Platten weltweit

1988 in Chicago gegründet, entwickelten sich The Smashing Pumpkins schnell zu Ikonen alternativer Musik und Kultur. Inzwischen gelten sie als eine der einflussreichsten Bands überhaupt. Im Lauf ihrer Karriere verkauften sie über 30 Millionen Platten weltweit und gewannen zahlreiche Awards wie den Grammy oder die MTV Video Music Awards. Das Musikmagazin Rolling Stone nannte sowohl ihr Album „Siamese Dream“ als auch „Mellon Collie and the Infinite Sadness“ in ihrer Liste der „500 Greatest Albums of All Time“.

Ticket-Vorverkauf beginnt am Freitag

Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 14. Februar, um 10 Uhr. Zuvor findet bereits am Mittwoch, 12. Februar ab 10 Uhr ein O2-Presale statt. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Girokontokunden der Kreissparkasse Ludwigsburg erhalten über Eventstifter vergünstigte Tickets.