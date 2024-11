KSK: Gute Geschäfte in Leonberg: Die Sparkasse ist nicht nur für Arme da

KSK: Gute Geschäfte in Leonberg

1 Teile des Baugerüstes an der neuen Sparkassendirektion an der Leonberger Sonnekreuzung sind schon abgebaut. Foto: Simon Granville

Im ersten Quartal des kommenden Jahres wird die neue Direktion in Leonberg eröffnet. Dort werden auch 71 Wohnungen gebaut. Vorstandschef Michael Fritz setzt in vielen Bereichen auf eine gute Mischung.











Link kopiert



Fährt man aus Richtung Ditzingen in die Leonberger Innenstadt, so ist der Neubau nicht zu übersehen. Hier baut die Kreissparkasse Böblingen (KSK) das Hauptgebäude ihrer Leonberger Direktion neu. Und nicht nur das. Darüber hinaus entstehen auf dem Gelände am Rande der Altstadt 71 Wohnungen, 22 davon im sozialen Mietwohnungsbau. Insgesamt investiert die Sparkasse fast 60 Millionen Euro.