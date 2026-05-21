KSG Gerlingen steigt auf: Es kommt künftig wieder zum Badminton-Derby gegen die SG Feuerbach/Korntal

Die SG Feuerbach/Korntal bleibt mit etwas Glück in der Baden-Württemberg-Liga, die KSG Gerlingen steigt auf – und so steht nach zwei Jahren Pause wieder ein direktes Duell an.
Nach drei Jahren Pause gibt es in der nächsten Saison in der Baden-Württembergliga wieder das Derby zwischen der SG Feuerbach/Korntal und der KSG Gerlingen. Nachdem beide Teams in den vergangenen beiden Spielzeiten in verschiedenen Spielklassen unterwegs waren, kommt es in der Saison 2026/27 in der vierthöchsten Klasse wieder zum Aufeinandertreffen der ersten Mannschaften beider Vereine.