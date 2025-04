Die Anmeldezahlen für die Veranstaltung der Laufbegeisterten an diesem Sonntag sind höher als im Vorjahr. Damals hatten sich 2169 Sportlerinnen und Sportler angemeldet.

Traditionell ist der Sonntag nach Ostern für den Solitude-Lauf terminiert: Aufgrund der späten Osterfeiertage ergibt sich, dass das läuferische Großereignis in der Region und darüber hinaus spät im April am nächsten Sonntag stattfindet.

Für viele Langstreckenläufer ist es ein Gradmesser der Fitness nach der laufarmen Wintersaison, aber auch ein Treffpunkt und beliebter Trainingslauf besonders all derer, die noch Großes in der Marathon-Szene vorhaben. Auch Gäste aus Gerlingens Partnerstädten Vesoul (Frankreich), Tata (Ungarn) und Seaham (England) haben sich bereits angekündigt.

Der Solitudelauf darf sich zu Recht als eine der landschaftlich schönsten und wegen seiner Topografie auch anspruchsvollsten Laufstrecken im Ländle rühmen, dessen Verlauf sich identisch den Vorjahren von der Schillerhöhe größtenteils durch den Gerlinger Wald schlängelt, dabei das Schloss streift und, unter Jubel der Zuschauer für die Sportler im Stadtzentrum sein Finale findet.

Meldungen bis eine Stunde vor Start möglich

Die Routen sind bereits im Wald an Bäumen und im Stadtgebiet an Laternenmasten beschildert, sodass einem Probelauf nichts im Wege steht. In leuchtenden Farben sind die Streckenführungen der drei Disziplinen leicht zu unterscheiden: gelb für den Halbmarathon (Start 9.40 Uhr), blau für die 10-km-Distanz (9.50 Uhr) und rot für den 5-km-Lauf (9.30 Uhr). Shuttlebusse fahren ab 8 Uhr im 15-Minuten-Takt vom Rathausplatz direkt zum Startpunkt auf die Schillerhöhe. Letzte Abfahrt ist um 9.15 Uhr. Der Mini-Lauf und die Schülerläufe starten wie bisher ab 12.20 Uhr im Stadtzentrum.

Die Voranmeldungen sind laut Veranstalter Kultur- und Sportgemeinde Gerlingen (KSG) sehr erfreulich und übertreffen bereits deutlich den Vorjahresstand – 2024 nahmen insgesamt 2169 Starter an den verschiedenen Läufen teil. Noch ist es nicht zu spät für die Registrierung. Teilnehmer können sich bis eine Stunde vor dem Start über die Homepage (www.solitudelauf.de) anmelden und die Startgebühr bezahlen, sofern das Teilnahmelimit der einzelnen Disziplinen noch nicht erreicht ist.