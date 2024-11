Kryptowährungen: Bitcoin klettert nach US-Wahlen auf Rekordhoch

1 Der Bitcoin errreichte nach den US-Wahlen ein neues Allzeithoch (Symbolbild). Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Donald Trump hat sich im Wahlkampf von einem Bitcoin-Kritiker zu einem entschiedenen Befürworter gewandelt. Nach seinem voraussichtlichen Wahlsieg hoffen Krypto-Investoren nun auf goldene Zeiten.











New York - Der Bitcoin ist nach den US-Wahlen auf ein Rekordhoch von etwas mehr als 75.000 Dollar gestiegen. Auf der Plattform Bitstamp war der Kurs nach Schließung der Wahllokale bis auf 75.080 Dollar geklettert. So teuer war die älteste und bekannteste Kryptowährung noch nie. Der Bitcoin hatte sein bisheriges Allzeithoch am 13. März 2024 mit einem Preis von 73.738 Dollar erreicht. Der voraussichtliche Wahlsieger Donald Trump war der Favorit von der Mehrheit der Krypto-Community.