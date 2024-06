1 Die beiden Männer waren in einem Restaurant eines Hotels wegen eines Kryptowährung-Deals verabredet. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

In Stuttgart-Feuerbach stiehlt ein Unbekannter einem 26 Jahre alten Mann mehrere Tausend Euro Bargeld. Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen.











Ein unbekannter Mann hat laut Polizei am Donnerstag bei einer Auseinandersetzung in einem Hotel an der Heilbronner Straße in Stuttgart-Feuerbach mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen und ist unerkannt geflüchtet.