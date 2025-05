1 Der Bitcoin kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 2,1 Billionen Dollar. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Nach der Wahl von Donald Trump legte der Bitcoin massiv zu. Jetzt sorgt die Handelspolitik des US-Präsidenten wieder für Unsicherheit.











Frankfurt/Main - Der Bitcoin hat sich am Freitag nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung lag am Freitagmorgen bei rund 106.000 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Im Verlauf der Woche war der Bitcoin von fast 111.000 Dollar zum Start kontinuierlich gefallen.