Kryptowährung: Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit April 2025

Der Bitcoin hat seit seinem Rekordhoch im November rund 47.000 Dollar verloren. Wie steht es aktuell um die bekannteste Kryptowährung?
Frankfurt/Main - Der Bitcoin ist am Wochenende stärker unter Druck geraten. Am Samstag rutschte der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 75.555 US-Dollar ab. Von diesem Rückschlag konnte sich die weltweit älteste und bekannteste Digitalwährung am Sonntag etwas erholen. Mit knapp 79.000 Dollar kostete sie am Sonntagvormittag aber immer noch deutlich weniger als am Freitagabend. Es ist zudem das niedrigste Niveau seit April 2025.