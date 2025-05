Krypto-Betrug in Remshalden: 100 000 Euro versprochen – am Ende bleibt einer Seniorin nur Verlust

1 Eine dubiose Gewinnversprechung bei der Anlage in Kryptowährung ist einer Frau aus Remshalden zum Verhängnis geworden. Foto: IMAGO/Future Image

Ein Versprechen von 100 000 Euro wurde einer Seniorin aus Remshalden zum Verhängnis. Hinter dem verlockenden Gewinn steckte ein ausgeklügelter Anlagebetrug. Die Polizei warnt eindringlich vor dubiosen Krypto-Angeboten.











Die Geschichte beginnt wie so viele in der Welt des schnellen Geldes: Ein vermeintlich lukratives Angebot, ein bisschen Vertrauen – und am Ende ein herber finanzieller Verlust. In diesem Fall traf es eine ältere Frau aus Remshalden, die laut dem Polizeipräsidium Aalen einem Versprechen auf 100 000 Euro Gewinn Glauben schenkte. Der Einsatz: ein niedriger fünfstelliger Betrag, investiert in angebliche Kryptoanlagen.