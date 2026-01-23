Mitten im eskalierenden Familienstreit der Beckhams meldet sich Cruz Beckham mit rätselhaften Instagram-Posts zu Wort. Seine Songwahl ist dabei aber höchstwahrscheinlich alles andere als zufällig: Er unterlegt ein Foto ausgerechnet mit einem Solo-Hit seiner Mutter Victoria.

Der Familienstreit der Beckhams erreichte zuletzt ungeahnte Sphären - und nun mischt sich auch Cruz Beckham (20) ein. Der jüngste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) veröffentlichte am Donnerstag zwei rätselhafte Posts in seinen Instagram-Storys, die für Gesprächsstoff sorgen.

Auf den ersten Blick wirkt der eine Post harmlos: Cruz zeigt sich mit einer Dose Guaraná Antarctica, einem brasilianischen Softdrink. Doch die musikalische Untermalung hat es in sich. Der 20-Jährige wählte ausgerechnet "I'm Not Such an Innocent Girl" - den Solo-Hit seiner Mutter aus dem Jahr 2001. Einen Kontext lieferte Cruz nicht. Doch Fans vermuten sofort einen Zusammenhang mit dem schwelenden Konflikt zwischen Victoria und Schwägerin Nicola Peltz Beckham (31).

Einige Beobachter interpretieren Cruz' Songwahl auch als Unterstützung für eine Fan-Kampagne, die Victorias alten Hit nachträglich auf Platz eins der Charts hieven will. Die ehemalige Spice Girl ist nämlich das einzige Mitglied der Girlgroup ohne einen Solo-Nummer-eins-Hit.

"Loneliest Boy" - eine Anspielung auf Brooklyn?

Der zweite Post von Cruz gibt noch mehr Rätsel auf. Er zeigt ein weißes Blatt Papier mit den Worten "Loneliest Boy" und darunter "Verse 1". Auch hier fehlt jegliche Erklärung. Beobachter spekulieren jedoch, dass es sich um eine Anspielung auf die Entfremdung seines Bruders Brooklyn von der Familie handeln könnte.

Brooklyn (26) hatte am Montag für einen Paukenschlag gesorgt, als er auf Instagram erklärte: "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein." Zuvor hatte er schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhoben und behauptet, Victoria habe ihn bei seinem Hochzeitstanz "gedemütigt".

Cruz liked Spott-Video über Brooklyn

Es ist nicht das erste Mal, dass Cruz in den sozialen Medien Stellung bezieht. Kürzlich hatte er ein Instagram-Reel des Komikers Olly Hume (19) geliked, das sich über Brooklyns Vorwürfe lustig macht. In dem Video spielt Hume einen DJ auf Brooklyns Hochzeit und kündigt einen Song für den Mutter-Sohn-Tanz an - dann ertönt "Pony" von Ginuwine (55), ein Song, der seit seinem Einsatz im Film "Magic Mike" eng mit Stripclubs assoziiert wird.