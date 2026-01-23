Mitten im eskalierenden Familienstreit der Beckhams meldet sich Cruz Beckham mit rätselhaften Instagram-Posts zu Wort. Seine Songwahl ist dabei aber höchstwahrscheinlich alles andere als zufällig: Er unterlegt ein Foto ausgerechnet mit einem Solo-Hit seiner Mutter Victoria.
Der Familienstreit der Beckhams erreichte zuletzt ungeahnte Sphären - und nun mischt sich auch Cruz Beckham (20) ein. Der jüngste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) veröffentlichte am Donnerstag zwei rätselhafte Posts in seinen Instagram-Storys, die für Gesprächsstoff sorgen.