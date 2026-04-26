Kryptische Instagram-Posts: Sieben schwere Jahre? Herzogin Meghan teilt Beitrag über harte Zeit

Herzogin Meghan hat auf Instagram zwei astrologische Beiträge geteilt, die auf eine belastende Lebensphase anspielen. In einem ist von den "härtesten sieben Jahren" die Rede, in einem zweiten von verlorenem Selbstvertrauen und erschöpfendem Druck.
Herzogin Meghan (44) hat über ihren Instagram-Kanal Einblicke in eine offenbar belastende Lebensphase gegeben. Die Ehefrau von Prinz Harry (41) teilte in ihren Stories gleich zwei astrologische Beiträge, die sich auf persönliche Krisen und Selbstzweifel beziehen lassen.