1 Ein Luxusfahrzeug dieser Art brachte der Angeklagte nach Albanien und meldete es dann als gestohlen. Doch bei der Übergabe war er gefilmt worden. So kam alles heraus. Foto: Lichtgut//Oliver Willikonsky

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 31-jähriger ehemaliger Schönaicher Drogendealer und Bau-Subunternehmer wegen Unterschlagung einer Luxuslimousine verantworten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Schönaich/Stuttgart - Das Verfahren in Stuttgart wird deshalb neu aufgerollt, weil der Bundesgerichtshof seinen Freispruch in diesem Anklagepunkt wieder einkassiert hatte. Der Mann auf der Anklagebank des Landgerichts Stuttgart sitzt seit November 2019 im Gefängnis. Das Landgericht hat ihn im Dezember 2020 zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der 31-Jährige war einer von sechs Angeklagten in einem größeren Verfahren. Schwerpunktmäßig ging es dabei um Drogengeschäfte in größerem Stil in einer Bar in Schönaich. Der ehemalige Schönaicher wurde unter anderem wegen Beihilfe zum Drogenhandel, Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.