Krüger Couture Brunch: In Stuttgart treffen sich Influencer zum Dirndl-Brunch

Was trägt man in diesem Herbst zum Cannstatter Wasen? Vielleicht ein Dirndl oder eine Weste, die ein Social-Media-Star kreiert hat. Im Stuttgarter Skyloft lud Krüger Dirndl zum Brunch.

Anki kriegt noch Locken gedreht. Schließlich soll es später schöne Fotos und Videos geben. Die 25-jährige „Content Creatorin“ aus Weinstadt im Rems-Murr-Kreis wandelt auf den Spuren von Cathy Hummels oder Barbara Maier: Sie ist unter die Dirndl-Designerinnen gegangen. So wie rund ein Dutzend weiterer Influencerinnen und Influencer, die ihr Lieblingsdirndl - bei den Herren: eine Weste – entworfen haben.

Krüger, der Dirndl-Produzent aus Wernau (Kreis Esslingen), hat am Donnerstag ins Stuttgarter Skyloft in der Büchsenstraße geladen - zum „Dirndl Couture Brunch“. Krüger sucht am Ende aus den Influencer-Entwürfen die aus, die es in die kommende Herbst/Winter-Kollektion schaffen. Der Nebeneffekt: Das Unternehmen aus Wernau macht auf sich und seine Trachtenmode aufmerksam.

Schwestern entwerfen Dirndl in Dunkelblau und Bordeauxrot

Die „Content Creator“ - alle füllen ihre Social-Media-Accounts mit Lifestyle- und Modethemen - trugen bei der Veranstaltung im Skyloft ein Musterteil, das auf Basis ihres Entwurfs genäht wurde. Zum Beispiel Katharina und Annamaria Damm, Schwestern aus Pforzheim. Katharina folgen auf Instagram eine Million Menschen, ihrer Schwester sogar doppelt so viele. Sie haben zwei eher schlichte, zeitlose Dirndl erdacht: Das eine dunkelblau, das andere bordeauxrot. Dazu kombinierten die Schwestern hochgeschlossene Dirndlblusen: „Das sieht edler aus.“ In diesen Outfits wollten die Pforzheimerinnen am Abend noch beim Stuttgarter Frühlingsfest vorbeischauen.

Brüder, Zwillinge sogar, sind auch Julian und Luka Cidic. Die Heilbronner betreiben zusammen einen Instagram-Account. Die 26-Jährigen haben zwei Westen mit Paisley-Muster entworfen, jeder seine eigene.

Sie sind Freunde und Kollegen: Anki Rommel und Simon Catalan haben auch ihre Trachtenentwürfe aufeinander abgestimmt. Foto: Max Kovalenko/Lichtgut

Anki Rommel aus Weinstadt und Simon Catalan aus Göppingen waren erst Kollegen, dann Freunde, machen jetzt zusammen den Podcast „Betreutes Scheitern“ und befüllen gemeinsam einen Instagram-Account. Ankis helles Dirndl, das dank Flügelärmeln ohne Bluse auskommt, harmoniert mit Simons cremefarbener Weste. Deren Rückansicht überrascht übrigens mit einem schwarz-weißen Pepita-Muster. Eine Remineszenz an die Sportwagen-Ikone Porsche 356, die auf Wunsch in den 1960ern mit Pepita-Sitzen kam. „Das war mein erster Impuls, als ich den Stoff gesehen habe.“ Was nicht überrascht, wenn man erfährt, dass der 32-Jährige früher beim Göppinger Porsche-Zentrum im Marketing gearbeitet hat.

Zur Musik von DJ Mimi (auch sie übrigens im Dirndl) wurde am Büffet gesmalltalkt, bevor auf die Gäste noch eine Aufgabe wartete: Unter der Anleitung von Katinka Sacher, Natascha Jokic und Nadja Nilsson vom Stuttgarter Studio Findus sollten sie Papierblumen basteln.

Was sind die Herbst-Dirndltrends für den Cannstatter Wasen?

Und was sind die Dirndltrends für den Herbst, jetzt, wo das Stuttgarter Frühlingsfest fast vorbei ist? Unbedingt Länge, sagen Arabella Bertram und Lea De Cata von Krüger. „Dirndl mit 80er-Länge bleiben weiter ein Thema.“ Außerdem: Dirndl mit Flügel- oder kleinen Puffärmeln, die frau ohne Bluse trägt. Wenn es aber doch eine Bluse sein soll, sind transparente im Trend. Und die Farben? „Ruhige, gedeckte Farben wie Petrol, Bordeaux, Rostbraun oder Olive sind im Herbst sehr schön“, findet Arabella Bertram. „Und dazu die Schürze gern Ton in Ton.“