Krüger Couture Brunch: In Stuttgart treffen sich Influencer zum Dirndl-Brunch

Was trägt man in diesem Herbst zum Cannstatter Wasen? Vielleicht ein Dirndl oder eine Weste, die ein Social-Media-Star kreiert hat. Im Stuttgarter Skyloft lud Krüger Dirndl zum Brunch.
Anki kriegt noch Locken gedreht. Schließlich soll es später schöne Fotos und Videos geben. Die 25-jährige „Content Creatorin“ aus Weinstadt im Rems-Murr-Kreis wandelt auf den Spuren von Cathy Hummels oder Barbara Maier: Sie ist unter die Dirndl-Designerinnen gegangen. So wie rund ein Dutzend weiterer Influencerinnen und Influencer, die ihr Lieblingsdirndl - bei den Herren: eine Weste – entworfen haben.