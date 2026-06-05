Kronprinzessin von Norwegen: Mette-Marit jetzt auf Warteliste für Lungentransplantation

Die Kronprinzessin leidet unter einer unheilbaren Lungenkrankheit. Ihr Gesundheitszustand hat sich zuletzt verschlechtert. Jetzt ist Mette-Marit auf die Warteliste für eine neue Lunge gekommen.

Oslo - Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit ist auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen. Wie der Lungenspezialist Are Holm laut einer Mitteilung des norwegischen Hofes sagte, ist der Krankheitsverlauf der 52-Jährigen ernst. "Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen", sagte der Arzt am Osloer Universitätskrankenhaus demnach. Wie lange es dauern kann, bis eine passende Spenderlunge gefunden ist, ist bislang nicht bekannt.

Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich jüngst verschlechtert. Sie war mehrmals mit einem Sauerstoffgerät gesehen worden - norwegischen Medien zufolge zuletzt am Donnerstag, als sie kurzzeitig im Olsoer Universitätskrankenhaus war, dieses aber nach wenigen Stunden wieder verließ.

Mette-Marit und Haakon verschieben Feier zur Silberhochzeit

Während sie auf eine neue Lunge warte, werde die Kronprinzessin ihr offizielles Programm nicht wie gewohnt durchführen können, teilte der Hof mit. Auch für die Kronprinzenfamilie hat Mette-Marits Gesundheitszustand demnach Konsequenzen. So werde das Kronprinzenpaar nicht wie geplant im August seine silberne Hochzeit feiern. Kronprinz Haakon (52) werde längere Reisen begrenzen, um mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Erst am kürzlich hatte Haakon eine Japan-Reise abgebrochen, um Mette-Marit am Donnerstag ins Krankenhaus zu begleiten.

Der Kronprinz werde auch an der goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares im Juni nicht teilnehmen, hieß es in der Mitteilung. Prinzessin Ingrid Alexandra (22), die Tochter von Mette-Marit und Haakon, ist von ihrem Auslandsaufenthalt an der Universität Sydney zurück nach Oslo gereist, um näher bei ihrer Familie zu sein. Ihr Bruder, Prinz Sverre Magnus (20), soll dem Hof zufolge wie geplant ab Herbst an einer Universität in Europa studieren. Jedoch wolle er nach Hause kommen, wenn "die Situation es erfordere".