Kronprinzessin Victoria von Schweden feiert an diesem Sonntag (14. Juli) ihren 47. Geburtstag. Ihr zu Ehren veröffentlichte der schwedische Königspalast ein neues Foto der Thronfolgerin auf Instagram.

Darauf sitzt sie in schwedischer Nationaltracht - weiße Kragenbluse, blaues Mieder, gelber Rock, rote Schürze und weißes Tuch auf dem Kopf - mit einem rosa-weißen Blumenstrauß auf einem prunkvollen Stuhl und lächelt. Laut Bildunterschrift entstand das Foto Anfang dieser Woche bei der Verleihung des Preises "Ölander of the Year".

Dazu lässt der Palast weiter wissen: "Heute wird Ihre Königliche Hoheit, die Kronprinzessin, 47 Jahre alt! Die Kronprinzessin feiert ihren Geburtstag traditionell auf Öland."

Strammes Geburtstagprogramm für Victoria und ihre Familie

Der Geburtstagsnachmittag gehört traditionell dem schwedischen Volk. Das stramme Programm der kommenden Stunden lautet daher wie folgt:

"Um 15:50 Uhr nimmt die Kronprinzessin vor dem Schloss Solliden die Glückwünsche der Öffentlichkeit entgegen. Um 16:00 Uhr fahren die Kronprinzessin und ihre Familie in einem Festzug durch Borgholm. Um 17:00 Uhr nehmen die Kronprinzessin und die königliche Familie am Victoria-Konzert in der Schlossruine Borgholm teil", heißt es in dem Post.

Darüber hinaus wird die Tochter von König Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia (80) den Victoria-Preis an die schwedische Volleyballspielerin Isabelle Haak (25) überreichen.

Abgerundet wird das öffentliche Programm am diesjährigen "Victoria-Tag" mit dem "Victoria-Konzert", das um 20 Uhr auch im schwedischen Fernsehen ausgestrahlt wird.

Unterstützung von der Familie

Zur Familie, die Victoria an ihrem großen Tag unterstützen wird, gehören neben dem elterlichen Königspaar auch Ehemann Prinz Daniel (50) und die beiden gemeinsamen Kinder Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8). Darüber hinaus zeigten sich in den vergangenen Jahren immer auch Victorias Bruder, Prinz Carl Philip (45), nebst Ehefrau Prinzessin Sofia (39) bei den Feierlichkeiten sowie ihre Schwester, Prinzessin Madeleine (42).

Letztere ist mit Ehemann Christopher "Chris" O'Neill (50) und den Kindern Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (9) und Prinzessin Adrienne (6) Mitte Juni aus Florida nach Schweden zurückgekehrt. Den ersten öffentlichen Auftritt könnte das Paar am heutigen "Victoria-Tag" haben - Chris O'Neill ist im offiziellen Kalender des Königshauses für den Termin angekündigt.