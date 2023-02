23 Dreimal Kronprinzessin Victoria, dreimal anders – der Style der Schwedin lässt immer neue Looks zu. Foto: Imago/TT

Die Mode hat sich ihr anzupassen und nicht andersherum: Schwedens Kronprinzessin Victoria mixt gerne Styles, trägt Vintage aus Mamas Kleiderschrank und günstige Labels aus der Heimat.









Denkt man an royale Mode, ist man geistig direkt bei Prinzessin Kate, vielleicht noch bei Herzogin Meghan. Doch auch andere Königinnen oder Prinzessinnen bieten spannende Styles. Heute: Kronprinzessin Victoria von Schweden.

Die 45-jährige schwedische Kronprinzessin kleidet sich nicht bemüht extravagant. Erlaubt ist, was gefällt: Victoria mixt gerne, kombiniert Stan-Smith-Sneaker zu Business-Anzügen. Mal trägt sie edle Designerware, dann wieder ein Kleid, das sich jede bei H&M kaufen kann. Wer hätte vermutet, dass das edle Seidenkleid, das die Kronprinzessin bei der Hochzeit ihres Bruders Prinz Carl Philip trug, von der schwedischen Günstigmarke stammt?

Kronprinzessin Victoria hält sich nicht stur an einen Stil, sondern passt ihre Garderobe an das an, was sie gerade vor hat: Schicke Business-Anzüge für Vorträge oder Treffen mit Politikerinnen. Romantische pastellfarbene Spitzenkleider für die hellen schwedischen Sommer, die sie mit ihrer Familie – ihrem Mann Prinz Daniel und den beiden Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oscar – gerne in der königlichen Sommerresidenz Solliden auf Öland verbringt. Praktische Funktionskleidung für Outdoor-Termine.

Besonders sympathisch: Die 45-Jährige bedient sich auch gerne aus dem Schrank ihrer Mutter, Königin Silvia. Dort findet sie coole Vintage-Teile aus den 80er Jahren, die gerade ein gewaltiges Revival erleben.

