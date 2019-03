8 Lach doch mal: Auch Kronprinzessin Victoria gelang es nicht, ihren kleinen Sohn Oscar aufzumuntern. Foto: Getty Images Europe

Prinz Oscar kann sich offenbar Schöneres vorstellen, als sich am Namenstag seiner Mutter Victoria die Beine für die Fotografen in den Bauch zu stehen. Seine herrliche Schnute wird zum Internethit.

Stockholm - Man kann sich wahrlich Schöneres vorstellen, als mitten im schwedischen Winter im Hof des Stockholmer Schlosses zu stehen und für die Fotografen zu posieren. Auch Prinz Oscar hatte am Dienstag offenbar keine große Lust, sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die Beine in den Bauch zu stehen.

Der Dreijährige zog bei den Feierlichkeiten zum Namenstag seiner Mutter, Kronprinzessin Victoria, eine so herrliche Schnute, dass er zum Hit im Netz wurde.

Mancher fühlte sich angesichts „Grumpy Oscar“ (etwa „mürrischer Oscar“) an „Grumpy Grace“ erinnert, das kleine Mädchen, das 2011 bei der Hochzeit von Prinz William und Herzogin Kate in Großbritannien so unglücklich aus der Wäsche guckte, das sie damit in die royalen Annalen einging.

Estelle winkt routiniert

Auch seiner Mutter Victoria gelang es nicht, den kleinen Prinzen aufzumuntern. Oscars große Schwester Estelle dagegen präsentierte sich als echter Medienprofi: Die Siebenjährige, die einst auf dem schwedischen Thron sitzen wird, schenkte den Fotografen ihr strahlendstes Lächeln.

Schweden feiert traditionell am 12. März den Namenstag seiner Kronprinzessin. In diesem Jahr gab es allerdings eine Panne: Stockholm hatte sich bereits am 12. Februar – und damit einen Monat zu früh – für den Anlass aufgehübscht. Die Busse der Stadt wurden mit der schwedischen Flagge geschmückt. „Jemand muss die Daten durcheinander gebracht haben“, hatte die Sprecherin der Nahverkehrsbehörde SL zerknirscht eingestehen müssen.