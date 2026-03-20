Royal im Kreuzfeuer: In einem Interview spricht Mette-Marit erstmals ausführlich über ihre Nähe zu dem Sexualstraftäter. Und sagt: «Ich fühle mich manipuliert.» Was sie damals wusste - und was nicht.
Oslo - Den Tränen nahe und mit zittriger Stimme hat Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) ihr Schweigen über ihre Freundschaft mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gebrochen. "Ich fühle mich so manipuliert", sagte sie dem Fernsehsender NRK in einem gemeinsamen Interview mit ihrem Mann, Kronprinz Haakon (52). "Und wenn man manipuliert wird, begreift man das ja nicht von Anfang an."