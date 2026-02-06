Oslo - In der wohl schwersten Krise des norwegischen Königshauses in jüngerer Zeit versucht Kronprinz Haakon (52), für seine Familie da zu sein. "Wenn soviel gleichzeitig passiert wie gerade in unserer Familie, dann versuche ich, richtig zu priorisieren", sagte der künftige norwegische König am Freitag dem Fernsehsender NRK. "Das Wichtigste für mich war in den letzten Tagen, mich um meine Familie zu kümmern."

Während Kronprinzessin Mette-Marit (52) wegen ihrer Freundschaft mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein massiv unter Druck steht, muss sich ihr ältester Sohn Marius Borg Høiby (29) wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. "Wir unterstützen Marius in der Situation, in der er ist", sagte Kronprinz Haakon dem Sender NRK über seinen Ziehsohn. "Wir kümmern uns um die anderen Kinder, auch auf sie müssen wir aufpassen. Und ich muss mich um die Kronprinzessin kümmern. Und zum Glück kümmert sie sich auch um mich."

"Ich sage zu ihr, dass sie das nicht darf"

Zuvor hatte Mette-Marit am Freitag schriftlich um Verzeihung für ihren Kontakt zu Epstein gebeten - vielen Norwegern reicht das aber nicht. Haakon nahm seine Frau in Schutz: "Sie versteht, dass viele gerne von ihr hören wollen", sagte er NRK. "Sie will gerne erzählen. Aber gerade schafft sie das nicht." Er bestärke sie darin, sich erst einmal zu erholen, bevor sie an die Öffentlichkeit gehe: "Ich sage zu ihr, dass sie das nicht darf. Sie braucht Zeit, um sich zu sammeln." Die Kronprinzessin ist nicht nur wegen der Skandale angeschlagen. Mette-Marit ist schwer krank und braucht eine neue Lunge.