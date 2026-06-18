Kronprinzessin bekam neue Lunge: Königin Sonja besucht Mette-Marit im Krankenhaus

Mette-Marit kann nach einer Lungentransplantation auf die Unterstützung ihrer Familie vertrauen. Nach ihrem Ehemann und ihren Kindern soll ihre Schwiegermutter Königin Sonja nach der Kronprinzessin gesehen haben.
Nach der Lungentransplantation von Mette-Marit (52) hat auch ihre Schwiegermutter Königin Sonja (88) die Kronprinzessin im Krankenhaus besucht. Das norwegische Magazin "Se og Hør" veröffentlichte am Donnerstag ein Foto, das die Monarchin beim Aussteigen vor dem Osloer Rikshospitalet zeigen soll. Sonjas Ehemann König Harald V. (89) war dem Bericht zufolge nicht dabei. Wann die Aufnahme entstand, ist allerdings nicht bekannt.