Kronprinzessin bekam neue Lunge: Königin Sonja besucht Mette-Marit im Krankenhaus

Mette-Marit kann nach einer Lungentransplantation auf die Unterstützung ihrer Familie vertrauen. Nach ihrem Ehemann und ihren Kindern soll ihre Schwiegermutter Königin Sonja nach der Kronprinzessin gesehen haben.

Nach der Lungentransplantation von Mette-Marit (52) hat auch ihre Schwiegermutter Königin Sonja (88) die Kronprinzessin im Krankenhaus besucht. Das norwegische Magazin "Se og Hør" veröffentlichte am Donnerstag ein Foto, das die Monarchin beim Aussteigen vor dem Osloer Rikshospitalet zeigen soll. Sonjas Ehemann König Harald V. (89) war dem Bericht zufolge nicht dabei. Wann die Aufnahme entstand, ist allerdings nicht bekannt.

Familienmitglieder gehen ein und aus Sonja ist nicht die einzige Angehörige, die Mette-Marit nach der Operation besucht hat. Laut "Se og Hør" waren auch ihr Ehemann Kronprinz Haakon (52) und die gemeinsame Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (22) bei ihr. Die Zeitung "Verdens Gang" veröffentlichte zudem Fotos, die Sohn Prinz Sverre Magnus (20) am Mittwoch am Krankenhaus zeigen sollen.

Angeblich durfte auch Marius Borg Høiby (29) - begleitet von der Polizei - bei ihr sein. Mette-Marits Sohn, der aus einer früheren Beziehung stammt, sitzt derzeit in Haft. Am Montag wurde er unter anderem wegen zweifacher Vergewaltigung zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Høibys Seite hat angekündigt, in Berufung zu gehen.

Mette-Marit bleibt mehrere Wochen im Krankenhaus

Der norwegische Palast hatte am Mittwochmorgen bekannt gegeben, dass Mette-Marit eine neue Lunge erhalten hat. "Die Kronprinzessin hat sich im Rikshospitalet in Oslo einer erfolgreichen Lungentransplantation unterzogen", hieß es in der Mitteilung. Die Kronprinzessin werde noch mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben. Weiter erklärte Are Holm, Leiter der zuständigen Abteilung am Rikshospitalet, der demnach routinemäßige Krankenhausaufenthalt diene der Anpassung der Medikamente, der Überwachung möglicher Komplikationen sowie der Rehabilitation. Kronprinz Haakon passe sein Programm an, um seine Frau unterstützen zu können.

Mette-Marit hatte 2018 öffentlich gemacht, an der chronischen Krankheit Lungenfibrose zu leiden. Anfang Juni teilte der Palast mit, dass sie auf der Warteliste für eine Spenderlunge stehe.