Kronprinzessin Amalia: Vom dramatischen Rückzug zur großen Strahlkraft

Kronprinzessin Amalia musste einst vor der Drogenmafia geschützt werden. Jetzt kehrt sie strahlend ins Rampenlicht zurück. Royal-Expertin Julia Melchior erzählt von ihrer Wandlung und ihren besonderen Verbindungen nach Spanien.
Kronprinzessin Amalia der Niederlande (21) hat in den vergangenen Monaten einen bemerkenswerten Wandel durchlaufen - von einer zurückgezogenen jungen Frau unter Polizeischutz zur strahlenden, sichtbaren Thronfolgerin. In ihrem neuen TV-Film "Royal Family - Hollands königliche Geschwister" (12. August, 20:15 Uhr, ZDF sowie Mediathek) wirft Dokumentarfilmerin und Königshausexpertin Julia Melchior einen exklusiven Blick auf Amalia und ihre Schwestern - zwischen Pflicht und Privilegien. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt Melchior von der besonderen Verbindung zur spanischen Königsfamilie, den ersten Solo-Auftritten der Kronprinzessin und davon, was inzwischen überhaupt über Amalia bekannt ist.