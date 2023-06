4 Das Kronprinzenpalais 1942, zwei Jahre vor seiner Zerstörung. Heute steht an dieser Stelle das Kunstmuseum. Weitere Fotos zeigt die Bilderstrecke. Foto: Stadtarchiv Stuttgart

Wo heute Kunstmuseum und Wittwer stehen, befand sich bis in die 1960er Jahre das Kronprinzenpalais. Über den Abriss wurde fast zwanzig Jahre lang gestritten.









Stuttgart - Wo heute der Glaswürfel des Kunstmuseums auf den Schlossplatz blickt, befindet sich 1942 das Kronprinzenpalais. Auf den Bildern für unser Projekt „Stuttgart 1942“ ist das 75 Meter breite Gebäude kaum zu übersehen. Verglichen mit dem Zustand von damals ist der Schlossplatz lediglich an dieser Stelle markant verändert worden. Zwar erinnern sich heute mehr Menschen an die vor fast 20 Jahren abgebrochene Freitreppe als an die Debatten über den „Planiedurchbruch“, dem das Kronprinzenpalais in den 60ern letztlich zum Opfer fiel. Trotzdem: War der Schlossplatz an dieser wichtigen Stelle früher schöner?