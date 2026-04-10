Kronprinzenpaar empfängt Sportler: Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei Empfang für Paralympics-Athleten

Norwegens gesundheitlich angeschlagene Kronprinzessin Mette-Marit hat an einem Empfang teilgenommen. Den öffentlichen Termin absolvierte sie mit sichtbarem Sauerstoffschlauch.
Der Gesundheitszustands der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat sich in den vergangenen Wochen verschlechtert. Aufgrund einer chronischen Lungenerkrankung war sie zuletzt kürzer getreten. Am 10. April hat sich Mette-Marit nun mit ihrem Ehemann Haakon von Norwegen (52) wieder bei einem offiziellen Termin gezeigt. Offenbar konnte sie diesen nur mit Sauerstoffgerät wahrnehmen. Auf Bildern von einem Empfang im Palast ist die 52-jährige mit Sauerstoffschlauch unter der Nase zu sehen.