Kronprinzenpaar empfängt Sportler: Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei Empfang für Paralympics-Athleten

Der Gesundheitszustands der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat sich in den vergangenen Wochen verschlechtert. Aufgrund einer chronischen Lungenerkrankung war sie zuletzt kürzer getreten. Am 10. April hat sich Mette-Marit nun mit ihrem Ehemann Haakon von Norwegen (52) wieder bei einem offiziellen Termin gezeigt. Offenbar konnte sie diesen nur mit Sauerstoffgerät wahrnehmen. Auf Bildern von einem Empfang im Palast ist die 52-jährige mit Sauerstoffschlauch unter der Nase zu sehen.

Erst kurz zuvor war mitgeteilt worden, dass sowohl Mette-Marit als auch die gemeinsamen Kinder - Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) - Kronprinz Haakon bei dem Termin unterstützen werden. Das Vierergespann begrüßte am Freitag norwegische Athletinnen und Athleten, die vor wenigen Wochen an den Paralympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo teilgenommen haben. Die Familie wollte mit dem Empfang die großartigen Leistungen der Sportlerinnen und Sportler würdigen, wie das Königshaus zu einem Gruppenbild auf Instagram mitteilt.

Mette-Marit leidet seit Jahren unter einer Lungenfibrose

Schon vor geraumer Zeit, im Jahr 2018, wurde bei Mette-Marit eine Lungenfibrose diagnostiziert. Bei der chronischen Erkrankung kann es zu zunehmender Atemnot kommen. "Im Herbst wurden mehrere Tests durchgeführt, die eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Kronprinzessin zeigten", teilte der Palast Ende 2025 mit. Mitte März hatte Guri Vape, die Leiterin der Kommunikationsabteilung des Palastes, der norwegischen Rundfunkanstalt "NRK" bestätigt, dass sich Mette-Marits Gesundheitszustand verschlechtert habe.

Neben den gesundheitlichen Sorgen dürften die vergangenen Wochen aber auch anderweitig belastend für Mette-Marit gewesen sein. In den Schlagzeilen war sie zuletzt verstärkt für ihre Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019), mit dem sie über mehrere Jahre in Kontakt stand. Zudem steht sie wegen des Prozesses gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29), der unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt ist, unter Druck. Der Prozess ist abgeschlossen, ein Urteil steht aus.