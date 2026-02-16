Kronprinz fiebert in Italien mit: Haakon jubelt bei Olympia, zu Hause brodelt der Epstein-Skandal

Während in Norwegen der Druck auf Kronprinzessin Mette-Marit wegen ihrer Epstein-Kontakte wächst, und ihr Sohn Marius vor Gericht steht, feuert Kronprinz Haakon bei den Olympischen Winterspielen in Italien die norwegischen Athletinnen und Athleten an.
Ausgelassener Jubel, wehende Fahnen, strahlende Gesichter: Kronprinz Haakon (52) feiert bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien gerade die Erfolge der norwegischen Athletinnen und Athleten. Im Val di Fiemme stand er an der Strecke, als die norwegischen Langläuferinnen Heidi Weng, Karoline Simpson-Larsen, Astrid Øyre Slind und Kristin Austgulen Fosnæs Staffel-Gold holten, wie das norwegische Königshaus auch auf Instagram zeigte. Die Bilder zeigen einen Kronprinzen, der sich unbeschwert dem Sport hingibt - doch zu Hause in Norwegen sieht die Lage ganz anders aus.