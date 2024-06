Kronprinz Christian: Familienbesuch nach letzter Abiturprüfung

1 Prinz Vincent, Königin Mary, Kronprinz Christian, König Frederik X. von Dänemark, Prinzessin Isabella und Prinzessin Josephine (v.l.n.r.) am Montag vor dem Ordrup Gymnasium in Gentofte. Foto: IDA MARIE ODGAARD/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Der 18-jährige Kronprinz Christian von Dänemark hat am Montag seine finale Abiturprüfung abgelegt. Zum besonderen Anlass erhielt der dänische Thronfolger Besuch von seiner gesamten Familie.











Link kopiert



Ein besonderer Tag für Kronprinz Christian von Dänemark (18). Der Sohn von König Frederik X. von Dänemark (56) hat am Montag (24. Juni) seine letzte Abiturprüfung am Ordrup Gymnasium in Gentofte abgelegt. Im Anschluss zeigte sich der 18-Jährige mit traditioneller Studentenmütze im Kreis seiner Familie der anwesenden dänischen Presse. Einzig Altkönigin Margrethe II. (84) war nicht an der Seite ihres Enkelsohns.