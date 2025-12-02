Kronjuwelen-Diebstahl im Louvre: Vierter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Alle Verdächtigen des Kronjuwelen-Diebstahls im Louvre sitzen nun in U-Haft. Nach der Festnahme des vierten Mannes wächst der Druck auf das Museum, seine Sicherheitslücken zu schließen.
Gut sechs Wochen nach dem spektakulären Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre sitzen nun alle Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Am Dienstag sei auch für den vierten Verdächtigen U-Haft angeordnet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 39-Jährige aus der Pariser Vorstadt Saint-Denis, der bereits wegen Zuhälterei und Hehlerei vorbestraft ist, war vor einer Woche auf einer Baustelle im westfranzösischen Laval festgenommen worden.