1 Entwarnung: Die Bürgerseen werden wieder freigegeben. Foto: 7aktuell

Entwarnung in Kirchheim: Im Bürgersee schwimmen keine Krokodile. Die Stadt hebt die Sperrung auf. Polizei und Stadtverwaltung haben eine Vermutung, wer oder was den Alarm auslöste.

Stuttgart - Entwarnung in Kirchheim unter Teck: Zwei Tage nach dem Krokodilalarm hat sich offenbar herausgestellt, dass es ein Fehlalarm war. Es sollen keine Krokodile im Badesee gewesen sein. Nach Informationen unserer Zeitung gehen die Polizei und die Stadtverwaltung von Kirchheim davon aus, dass es sich um Hechte gehandelt haben soll. Damit wird auch die vorsorglich bis Montag verhängte Sperrung der Seen wieder aufgehoben.

Eine Spaziergängerin hatte die Tiere gemeldet

Die Meldung war am Dienstagabend bei der Stadt eingegangen: Eine Spaziergängerin hatte gemeldet, sie habe drei Tiere gesehen, die wie Krokodile ausgesehen hätten. Die Meldung ging per Notruf bei der Polizei ein. Daraufhin wurde der See am Mittwoch gesperrt und am Mittwoch und Donnerstag abgesucht. Krokodile habe man nicht entdeckt. Die Fachleute gehen nun davon aus, dass es sich bei den etwas mehr als unterarmlangen Tieren, von denen die Rede gewesen war, um Hechte gehandelt haben soll. Die Stadtverwaltung will demnächst weitere Details veröffentlichen. Eine Sprecherin bestätigte am Freitagmorgen auf Anfrage nur: „Es sind keine Krokodile.“