Petra Maier und Marion Zug reisen aus Rottenburg am Neckar nach London. Sie sind eingefleischte Royals-Fans und schon öfter zu königlichen Anlässen in London gewesen.

Es ist ein Jahrhundertereignis, zumindest für Fans der britischen Royals – und dazu zählen sich die beiden Freundinnen Marion Zug und Petra Maurer aus Rottenburg. Sie nutzen immer wieder Anlässe für kurze Trips in die Hauptstadt London, wie sie nach der Ankunft am Flughafen Heathrow erzählen. Dort sind sie, um am Samstag der Krönung von Charles und Camilla zuzuschauen.

Zuletzt waren die beiden beim Geburtstag der Queen im Jahr 2019 in London zu Besuch. Noch immer schwelgen sie in Erinnerungen, was für ein Erlebnis die Parade war, wie die Queen in ihre Richtung geschaut hat, wie Kate gewunken hat und dass Meghan damals auch noch mitgefahren ist.

Seither ist viel passiert: Prinz Philip ist gestorben, Queen Elizabeth II. folgte ihm im September 2022, nur kurz nach ihrem riesig gefeierten Thronjubiläum. Prinz Harry und Meghan haben sich mit dem Königshaus vorerst entzweit. Und nun steht die Krönung von Charles und Camilla an.

Die Unterkunft ist gar nicht königlich

Als die Queen vergangenes Jahr verstarb, wollte die beiden auch gerne zur Beerdigung, was so kurzfristig aber nicht funktionierte. Aber das Grabder Queen, das wollen sie am Freitag besuchen, die Tickets sind gebucht, bevor sie dann am Samstag versuchen, einen Platz nahe des Buckingham Palasts zu bekommen.

Nur ihre Unterkunft in London nahe des Towers ist nicht ganz so königlich. Sie haben für das verlängerte Wochenende lediglich ein einfaches Zimmer mit Dusche auf dem Gang bekommen.

Die ersten Hardcore-Fans kampieren schon auf The Mall

Der erste Weg wird Marion Zug und Petra Maurer zu The Mall führen, wo am Samstag die Parade entlang geht. Dort kampieren schon die ersten royalen Hardcore-Fans seit Dienstag. Von Duschen auf dem Gang können die nur träumen.

Die Parade ist nur ein Abschnitt in der mehrstündigen Krönungszeremonie, die mit einer Kutschfahrt von Charles und Camilla vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey beginnt, wo dann die eigentliche Krönung stattfindet. Im Anschluss fährt das royale Paar wieder zurück zum Palast. Dort wird es sich dann am Nachmittag auf dem Balkon im Kreise der Familie zeigen.

Wer selbst nicht dabei sein kann, was für die meisten Menschen, die an der Krönung interessiert sind, gelten dürfte: Diverse TV-Sender haben ein umfangreiches Programm zur Übertragung geplant.