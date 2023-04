7 Das offizielle Bild zur Krönung: König Charles III. und Königin Camilla. Foto: dpa/Hugo Burnand/Buckingham Palace

In einem Monat werden König Charles III. und Königin Camilla in der Westminster Abbey gekrönt. Großbritannien rüstet sich für drei Tage Ausnahmezustand. Was ist bereits bekannt?









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Dieser Tage werden die Einladungen gedruckt – natürlich auf Recyclingpapier, wie es sich für einen umweltbewussten Monarchen gehört. In genau einem Monat, am 6. Mai, werden König Charles III. und Königin Camilla in der Westminster Abbey in London gekrönt. Ein gewaltiges Unternehmen – drei Tage lang wird in Großbritannien Ausnahmezustand herrschen. Die Palastoffiziellen arbeiten derzeit vermutlich im Akkord, damit im Mai dann alles wie am Schnürchen läuft.

Wer ist alles eingeladen?

Rund 2000 Auserwählten wird in den nächsten Tagen eine hochoffizielle Einladung ins Haus flattern. Auf der mit einem Blumenmuster des Illustrators Andrew Jamieson verzierten Karte mit Goldprägung ist zu lesen: „Auf Anweisung des Königs lädt der Earl Marshal ein...“ Dutzende Staatschefs und offenbar sogar gekrönte Häupter werden in der Westminster Abbey erwartet. Prominente Ausnahme: US-Präsident Joe Biden. Nur seine Frau, „First Lady“ Jill Biden wird zur Krönung nach London reisen. Deutschland vertritt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Britische Medien berichten, Charles habe auch befreundete Monarchen anderer Königshäuser in die Westminster Abbey eingeladen – darunter die skandinavischen. Damit würde der 74-Jährige mit der Jahrhunderte alten Tradition brechen, dass keine anderen Könige oder Königinnen bei der Krönung eines britischen Monarchen anwesend sind.

Welche Rolle spielt die Familie?

Eine große. Im Mittelpunkt werden vermutlich vor allem die „arbeitenden“ Royals stehen, die regelmäßig offizielle Aufgaben übernehmen – insbesondere natürlich der Thronfolger Prinz William und seine Familie. Es wird erwartet, dass der Prince of Wales die Rolle des „königlichen Vasallen“ übernimmt. Das heißt, er wird vor dem König knien und die Worte sprechen: „I, William, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb...“ – so wie sein Großvater Prinz Philip vor 70 Jahren vor Queen Elizabeth II.. Williams und Kates Sohn, der neunjährige Prinz George, hat eine besondere Aufgabe bekommen: Er ist einer der vier Ehrenpagen seines Großvaters. George wird beim Einzug des Königspaares die Schleppe von Charles’ Krönungsmantels tragen.

Kommen Harry und Meghan auch?

Unsere Empfehlung für Sie Prinz George Er hat eine besondere Rolle bei der Krönung Prinz George wird bei der Krönung seines Großvaters Charles III. eine besondere Ehre zu teil. Der Neunjährige darf eine ganz bestimmte Rolle bei der Zeremonie übernehmen.

Eingeladen sind sie – aber ob Prinz Harry und Herzogin Meghan am 6. Mai in der Westminster Abbey sitzen werden, ist momentan völlig offen. Das Verhältnis der Sussexes zum Rest der royalen Familie ist angespannt, besonders seit Harrys Spitzen gegen Charles und William in seinen Memoiren „Spare“. Als der 38-Jährige Ende März für einen Gerichtsprozess in der alten Heimat aufschlug, soll er bei Freunden übernachtet haben und nicht bei seiner Familie. Sollten sie nach London kommen, werden die beiden sicherlich keine offizielle Rolle bei der Zeremonie spielen. Eine Terminkollision haben der Prinz und die Herzogin auch: Am 6. Mai feiert ihr Sohn Archie den vierten Geburtstag.

Was weiß man über die Zeremonie?

Kürzer, kleiner, moderner – der Palast will die 1000 Jahre alte Krönungszeremonie behutsam ans 21. Jahrhundert anpassen. Dauerte Elizabeths Krönung im Jahr 1953 noch drei Stunden, soll bei Charles alles in einer Stunde über die Bühne gehen. Zentrale Elemente bleiben aber, zum Beispiel die Salbung mit geweihtem Öl, das extra aus dem Heiligen Land geholt wurde. Während seiner Krönung wird der 74-jährige Monarch auf dem uralten hölzernen „Krönungsstuhl“ sitzen, in den im 18. oder 19. Jahrhundert freche Chorknaben ihre Initialen eingeritzt haben. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby leitet den Gottesdienst. Gekrönt wird Charles mit der „St. Edward’s Crown“. Sie hat man schon vor Monaten aus dem Tower in London geholt, wo sie sonst das Herzstück der Ausstellung der britischen Kronjuwelen bildet. Die Krone ist mehr als zwei Kilo schwer und besteht aus Gold, Saphiren, Granat und Rubinen. Camilla wird am 6. Mai die Queen-Mary-Krone tragen.

Wie wird anschließend weitergefeiert?

Nach der Krönung ist vor der Party: Am Sonntag, dem 7. Mai, steigt der „Coronation Big Lunch“. Landesweit sind Straßenfeste und Teepartys geplant, die Menschen sollen zusammenkommen und feiern. Abends findet dann auf Schloss Windsor ein Konzert statt, bei dem unter anderem „Take That“ auftreten soll. Unter dem Motto „Big Help“ sollen Briten und Britinnen schließlich am Montag Freiwilligenarbeit in sozialen Einrichtungen in ihrer Nähe leisten. Schule oder Arbeit müssen sie dafür nicht schwänzen: Der 8. Mai ist im Vereinigten Königreich ausnahmsweise ein Feiertag.