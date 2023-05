16 Demonstranten halten auf der Straße Schilder mit der Aufschrift „Not my king“ (zu deutsch: Nicht mein König) am Tag der Krönungszeremonie von König Charles III. Foto: dpa/Piroschka van de Wouw

Nicht nur Fans der Monarchie versammeln sich an diesem Samstag in London, sondern auch Gegner. Einige sind nun festgenommen worden.









Bei Protesten gegen die Krönung von König Charles III. sind nach Angaben von Aktivisten sechs Menschen festgenommen worden. Darunter sei auch der Chef der Organisation Republic, Graham Smith, sagte der Aktivist Luke Whiting am Samstag der britischen Nachrichtenagentur PA. Fotos und Videos der Bewegung Alliance of European Republican Movements auf Twitter zeigten, wie Polizisten die Dokumente einiger Menschen prüften. Die Demonstranten wollten entlang der Prozessionsroute mit gelben Fahnen und der Aufschrift „Not my king“ (Nicht mein König) gegen die Monarchie protestieren.