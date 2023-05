49 In der goldenen Staatskutsche fuhren König Charles III. und Königin Camilla zurück in den Buckingham Palace. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

In der Westminster Abbey bekommt König Charles III. die St. Edward's-Krone aufs Haupt gesetzt. Für viele Britinnen und Briten, die erste Krönung, die sie miterlebten – viele waren begeistert, andere demonstrierten.









„God Save the King“: In einer prunkvollen, jahrhundertealten Traditionen folgenden Zeremonie ist der britische König Charles III. am Samstag in London gekrönt worden. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, setzte dem Monarchen in der Westminster Abbey die kiloschwere St. Edward’s-Krone auf das Haupt, während „God Save the King“-Rufe und Trompetenfanfaren erklangen. Im ganzen Vereinigten Königreich wurden Kanonen abgefeuert und läuteten Kirchenglocken, um die erste Krönung im Land seit 70 Jahren anzuzeigen.