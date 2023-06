1 Vor dem Seaside-Club am Samstagabend: Die 400 Tickets zu dem Konzert waren in Windeseile verkauft, die überwiegend kroatischen Fans bevorzugten schwarze Kleidung Foto: Stefanie Schlecht

Der Auftritt der umstrittenen kroatischen Rockband Thompson im Böblinger Seaside-Club am Freitag und Samstag sorgt für öffentliche Empörung. Die Veranstalterin weist die Kritik von sich.









Die Schlange reicht vom Club-Eingang bis zum Elbenplatz. Nach dem ersten Auftritt der kroatischen Rockband Thompson am Freitag in Böblingen stehen die Fans sich auch am Samstag die Beine in den Bauch. Die je 400 Tickets für die beiden Auftritte sind in Windeseile verkauft. Das ist kein Wunder: In Kroatien füllt die Rockband um den Sänger Marko Perković regelmäßig große Hallen und Stadien. Doch nicht nur bei den überwiegend kroatischen Fans sorgte das seltene Gastspiel von Thompson in Böblingen für Aufruhr.