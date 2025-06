Schock für Urlauber: Dubrovnik hat die Parkgebühren in der historischen Altstadt Anfang Juni verdoppelt – Touristen sind sauer.

Generell ist Kroatien teuer geworden, doch die Küstenstadt Dubrovnik sorgt für besondere Empörung unter Touristen: Die Parkgebühren an zentralen Stellplätzen der historischen Altstadt haben sich über Nacht verdoppelt. Was noch im vergangenen Jahr zehn Euro pro Stunde kostete, schlägt nun mit 20 Euro für die erste Stunde zu Buche.

Seit dem 2. Juni 2025 gelten die neuen Tarife für die besonders begehrten Parkplätze Pile und Žičara, die direkt an der UNESCO-Welterbe-Altstadt liegen. Diese befinden sich in der sogenannten Zone 0, der teuersten Parkzone der Stadt. Nach der ersten Stunde werden weitere zehn Euro pro Stunde fällig. Die Gebühren gelten rund um die Uhr und müssen vorab über eine Online-Plattform bezahlt werden.

Das Online-Portal Kroatien News machte die drastische Preiserhöhung in den sozialen Medien publik und bezeichnete Dubrovnik als Ort mit den teuersten Parkgebühren in ganz Kroatien.

Kroatien nicht mehr günstig

Die Reaktionen der Urlauber fallen deutlich aus. In den Kommentaren ist von „Wucher“ und „Unverschämtheit“ die Rede. Eine Nutzerin bringt den Unmut vieler auf den Punkt: „20 Euro pro Stunde für einen Parkplatz ist schlichtweg unverschämt. Selbst in vielen europäischen Metropolen zahlt man nicht so viel.“ Sie empfiehlt stattdessen andere kroatische Städte, die günstiger und authentischer seien.

Ein weiterer Kommentator prophezeit: „Bei den Preisen, die Kroatien gerade fährt, erledigt sich der Tourismus bald von selbst.“ Die Kritik richtet sich nicht nur gegen die hohen Kosten, sondern auch gegen die generelle Preisentwicklung in dem Land, das einst als günstiges Urlaubsparadies galt.

Dubrovnik zu voll

Nicht alle sehen die Preiserhöhung nur negativ. Tatsächlich kämpft Dubrovnik seit Jahren gegen den Massentourismus. Die Stadt mit nur 40.000 Einwohnern wird täglich von bis zu 15.000 Touristen besucht.

Die Stadtverwaltung versucht bereits mit verschiedenen Maßnahmen gegenzusteuern. So dürfen beispielsweise nur noch drei Kreuzfahrtschiffe pro Tag anlegen. Die drastisch erhöhten Parkgebühren könnten ein weiterer Baustein dieser Strategie sein.

Parken in Kroatien auch günstiger möglich

Trotz der hohen Kosten in der Zone 0 gibt es für Urlauber durchaus Alternativen. Die öffentlichen Parkzonen sind in fünf Bereiche unterteilt, wobei Zone 0 die teuerste ist. In den Zonen 1 oder 3 außerhalb der Innenstadt kostet das Parken nur 1,30 Euro pro Stunde.